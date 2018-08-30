Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'na Ünlüler Akın Etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'na çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi havuzlu bahçede yapılan resepsiyona yaklaşık 2 bin kişi davet edilirken, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu siyaset ve spor dünyasındanbir çok isim katıldı.
İste resepsiyona katılan ünlü isimler: