Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üzerine çalışan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya geldi (2)
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üzerine çalışan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya geldi (2)

Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı çalışmaları yapan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle yarın bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı çalışmaları yapan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle yarın bir araya gelecek.

Oktay, yerli aşı üzerinde çalışan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle toplantılara devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda, yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafe, projelerin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçlerin hızlandırılmasını sağlayacak yol haritası masaya yatırılıyor.

Oktay, bu kapsamda yarın da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere yerli aşı sürecinde yer alan tüm paydaşları bir araya getiren geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısına başkanlık edecek.

Oktay bugün de toplantı yaptı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı çalışmaları kapsamında bugün de Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Yazıhan, ODTÜ Teknokent Nanografi Biyoteknoloji Birim Direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Akbulut ile Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Toplantılarda yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum kapsamlı olarak ele alınırken, çalışmaların hızla sonuçlandırılması ve süreçlerin kolaylaştırılması noktasında kamunun verebileceği katkılar irdelendi.

Oktay, hafta başında yerli aşı çalışmalarına maddi ve teknik destek veren TÜBİTAK ve TÜSEB, aşı çalışmalarının tüm fazlarında onay mercisi olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelmişti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üzerine çalışan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya geldi (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üzerine çalışan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya geldi (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üzerine çalışan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya geldi (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üzerine çalışan kurum ve kuruluşların yöneticileriyle bir araya geldi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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