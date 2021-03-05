Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, turizmi teşvik alanında yapılacak düzenlemeler değerlendirildi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, turizmi teşvik alanında yapılacak düzenlemeler değerlendirildi

05.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:05
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, turizmi teşvik alanında yapılacak düzenlemeler değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, turizmi teşvik taslağında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, turizmi teşvik taslağında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Oktay'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri ile konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, planlama ve tahsis konusunda farklı kurumların yetkili olmasından kaynaklı kurumlar arası yetki çatışmasının giderilerek, bürokrasinin azaltılması ve planlama sürecinin kısaltılarak, potansiyeli yüksek alanların turizme kazandırılması yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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