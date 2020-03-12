Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı (2)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı (2)TOPLANTI SONA ERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sona erdi.
12.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:00
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı (2)
TOPLANTI SONA ERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sona erdi. Saat 14.15'te başlayan toplantı, 18.45'te soan erdi. Toplantıda, koranavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.
Kaynak: DHA