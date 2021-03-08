Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "İstanbul Finans Merkezi'nin Kuruluşuna Dair Düzenleme Taslağı" değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "İstanbul Finans Merkezi'nin Kuruluşuna Dair Düzenleme Taslağı" değerlendirildi

08.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:54
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, "İstanbul Finans Merkezi'nin Kuruluşuna Dair Düzenleme Taslağı" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, "İstanbul Finans Merkezi'nin Kuruluşuna Dair Düzenleme Taslağı" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Oktay'ın başkanlık ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle bağlandığı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, milletvekilleri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul Finans Merkezi'nin cazibe merkezi haline gelmesi için atılması gereken adımlar ve yapılması gereken düzenlemeler detaylarıyla ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Murat Balcı Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ünal Karaman Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "İstanbul Finans Merkezi'nin Kuruluşuna Dair Düzenleme Taslağı" değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:56:44. #1.14#
title