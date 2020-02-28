Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı (2)
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı (2)

TOPLANTI SONA ERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.

28.02.2020 03:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:35
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı (2)

TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı , Milli Savunma Bakanı , MİT Başkanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanlarının yer aldığı toplantı, 6 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmayacağı bildirildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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