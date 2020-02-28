Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı (2)
TOPLANTI SONA ERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.
TOPLANTI SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanlarının yer aldığı toplantı, 6 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmayacağı bildirildi.
Kaynak: DHA