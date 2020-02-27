Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

27.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:41
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı

CUMHURBAŞKANI , 'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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