Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dolunay manzarası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dolunay manzarası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dolunay manzarası

Ankara semalarında akşam saatlerinde görünen dolunay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Cami ile birlikte muhteşem bir görsel şölen sundu.

ANKARA (İHA) - Ankara semalarında akşam saatlerinde görünen dolunay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Cami ile birlikte muhteşem bir görsel şölen sundu.

Millet Cami üzerinde beliren dolunay, eşsiz bir güzellik sundu. Dolunay ve caminin görüntüsü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden doyumsuz bir manzara izletti.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dolunay manzarası

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dolunay manzarası

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

 5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

 Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title