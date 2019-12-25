Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde 'Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

25.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:40
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar kurulu himayelerinde ' Mutabakatı Çerçevesinde 'de Stratejik Denklem' başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

'nde gerçekleşen çalıştaya Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalıştayda hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımlar etraflıca değerlendirildi.


Kaynak: DHA
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