Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi

10.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkarmakta kararlıyız. Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil." dedi.

Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde katılımcılara hitap etti.

Osmanlı'nın İstanbul'un fethi başta olmak üzere tüm önemli savaşlarının, silah sanayisindeki yenilikçiliklerine, üstünlüğüne özellikle bağlı bulunduğunu anlamak için ilköğretim düzeyinde tarih bilgisinin bile yeterli olacağını belirten Erdoğan, "Sorun, Osmanlı'nın 18'inci yüzyıldan sonra bu alandaki öncülüğünü ve üstünlüğünü korumayı başaramamış olmasıdır. Dikkat ediniz, hiç olmamasından değil üstünlüğün kaybedilmesinden söz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu durumun ister istemez daha iyi silahların dışarıdan alınmasını gerektirdiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen Osmanlı, son döneminde bu konuda çok önemli hamleler yapmıştır. İkinci Abdülhamid Han'ın İstanbul'da kurduğu modern barut, fişek, top fabrikaları Cumhuriyet'e miras olarak kalmıştır. Cumhuriyet döneminde Kırıkkale başta olmak üzere Anadolu içlerine yayılan silah sanayisinin gerisinde işte böyle bir birikim vardır. Tek parti yönetimi, şayet Nuri Demirağ'ın Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri Killigil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikası gibi girişimlere sahip çıkmış olsaydı bugün Türkiye savunma sanayisinde bambaşka bir yerde olurdu. Nuri Demirağ'ın, Killigil'in fabrikaları, düşünebiliyor musunuz, bunlar gaz ocağı fabrikasına dönüştürüldü. Bunlar bu şekilde ihanet ettiler. Her şeye rağmen ecdadın mirasından aldığımız ilhamla biz ise 17 yılda ülkemiz savunma sanayisinin dışa bağımlılığını neredeyse tersine çeviriyoruz."

"Türkiye savunma sanayisinde 700 projeyle dünya çapında bir oyuncu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde savunma sanayisinde yerli 20 milyar dolarlık bir yapının, yüzde 20 yerlilik oranının bulunduğunu anlatarak, "Şimdi ise yüzde 70'i yerli hale geldi. Nereden nereye? Yüzde 20'den yüzde 70'e. Hedef yüzde 100. Türkiye, 2002 yılında toplam bütçesi 5,5 milyar dolar olan sadece 62 savunma sanayi projesine sahipti. Bugün Türkiye, toplam bütçesi 60 milyar doları bulan ve yakında 75 milyar dolara ulaşacak olan 700 projeyle dünya çapında bir oyuncu haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Hisar füze sistemi" ile bu alanda kritik eşiğin geçildiğini ve "Siper" adlı uzun menzilli hava savunma sistemini geliştirmek için hazır hale geldiklerini belirten Erdoğan, yerli üretim 4'üncü korvetin hizmete alındığını, 5'incisinin de inşasına başladıklarını anlattı.

İnşası süren "Anadolu" çıkarma gemisinin kendi alanında dünyadaki sayılı eserlerden biri olacağını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah 2023 yılında kendi milli savaş uçağımızı göklerde görerek bu alandaki kritik eşiği de geride bırakmış olacağız." diye konuştu.

Helikopter alanında "ATAK"tan sonra çok maksatlı kullanımlar için "Gökbey"in üretildiğini dile getiren Erdoğan, ayrıca ağır sınıf taarruz helikopteri için de çalışmalara başlandığını söyledi.

"Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarındaki kabiliyetimizi ve gücümüzü herkese kabul ettirdik." diyen Erdoğan, "Bayraktar" ve "ANKA"dan sonra şimdi de "Akıncı" ile bu alandaki üstünlüğün daha da pekiştirildiğini dile getirdi.

Savunma sanayi projelerinde en çok zorluğun motorda yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, "Yerli uçağımız dahil her alanda ihtiyacımız olacak motoru üretecek projemiz de hızla ilerliyor." bilgisini verdi.

"Hakikatle yüzleşmek bazılarının işine gelmiyor"

Konuşmasında Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasına ilişkin de açıklamalarda bulanan Erdoğan, "Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasında yapılan işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar, bırakınız diğer meseleleri, daha bu konunun dahi ne anlama geldiğinden habersiz ve sürekli olarak ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu işin gece gündüz istismarını yapanlara sorun, 'Satış nedir, işletme devri nedir, daha önce bu fabrika nasıl ve hangi şartlarda çalışıyordu, şimdi ne yapacak?' gibi soruların hiçbiriyle ilgilenmiyor." diye konuştu.

Kocaeli'de doğru dürüst üretim yapamadığında "Böyle olmaz." diyerek Seka Kağıt Fabrikasını kapatma kararı aldıklarını, oradaki işçileri Kocaeli Belediyesine devrettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"O makineler tamamen tarih, dedik ki burayı müze haline getirelim, müze ve bütün o bölgeyi Kocaeli Belediyesinin eliyle de milli park haline dönüştürdük. Şu anda orası böyle bir hizmeti veriyor ve kağıt noktasında da üretimi çok daha farklı bir şekilde yapar hale geldik. Tıpkı Atatürk istismarı, tıpkı Cumhuriyet istismarı gibi bu konuda da kendilerine bir istismar yolu bulmuşlar, gözleri kapalı bir şekilde oradan devam ediyorlar. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasının satımı diye birşey söz konusu değil, tamamıyla BMC fabrikasının yüzde 50'si Katar'ın ortaklığında, yüzde 50'si Türk ortaklar olmak üzere kurulan bu şirketle, şu anda Karasu'da kendi fabrikalarını yapıyorlar, ayrıca yapılacak ve burada da o fabrikanın yapımı ile birlikte buranın işletmesi alınmak suretiyle bu süreç devam ediyor. Dürüst olun, samimi olun milleti aldatma yoluna gitmeyin. Biz netice netice netice diyoruz, ama siz maalesef farklı yaklaşıyorsunuz.

Şöyle bir etraflarına baksalar, hakikatleri görecekler. Tabii şayet göz kamaştırıcı ise hakikatle yüzleşmek bazılarının işine gelmiyor. Onlar deve kuşu misali kafalarını kuma gömüp her yeri karanlık sanıyor diye Türkiye öyle olmuyor. Biz Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i bize emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkarmakta kararlıyız. Hep söylediğim gibi Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, vefatının 81'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla bir kez daha yad ettiğini belirterek, bin yıldır bir gül bahçesine düşercesine toprağa düşen tüm şehitlere, kahraman gazilere Allah'tan rahmet dilediğini kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: AA