Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi resepsiyondan detaylar Tanıtım filmlerinin gösterimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resepsiyona gelişi ve misafirleri selamlaması Kuran-ı Kerim tilaveti ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı...
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi resepsiyondan detaylar
Tanıtım filmlerinin gösterimi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resepsiyona gelişi ve misafirleri selamlaması
Kuran-ı Kerim tilaveti
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. (1)