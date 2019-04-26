Cumhurbaşkanlığı Korumaları Beni Darp Etti' Diyen Avukatla İlgili Görüntüler Ortaya Çıktı

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğünü esnasında Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını soran avukatın cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği iddialarına dair görüntüler Twitter'da paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan video kaydında avukat Sürenoğlu'nun "Bir düğün için bu olur mu?" diye sorduğu, daha sonra ise alandaki görevliler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle