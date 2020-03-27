Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç? - Haber
Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüsünün Türkiye ve dünyadaki seyrinin takip edilebileceği bir koronavirüs takip sitesini erişime açtı. Peki, Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir?

27.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:20
Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?

Cumhurbaşkanlığı, corona virüsle ilgili internet sitesi açtı. Sitede salgının Türkiye ve dünya genelindeki son durumuna ilişkin bilgiler bulunuyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?

DÜNYADA TOPLAM VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Dünyadaki toplam tanı sayısı 549.604, iyileşen sayısı 127.531, ölüm ayısı ise 24.863 olarak beirtilmiş.

Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç?

TOPLAM VAKA SAYISI

Sitede ülkemizde toplam tanı sayısı 3629 olarak gösterilmiş.

TOPLAM ÖLEN SAYISI

Sitede ülkemizde toplam iyileşen sayısı 26 olarak gösterilmiş.

TOPLAM ÖLEN SAYISI

Sitede ülkemizde toplam ölen sayısı 75 olarak gösterilmiş.

İLK İYİLEŞME 25 MART'TA

Sitede ilk corona virüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORONAVİRÜS SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haber
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Haber
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haber
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haber
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Demet Şener Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Falcao Bülent Uygun Servet Yazıcı Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Polis Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi nedir? corona.cbddo.gov.tr sitesine nasıl girilir? Koronavirüs toplam ölen ve iyileşen sayısı kaç? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 17:47:11. #1.15#
title