Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gelen ilave gümrük vergileri yerli üreticiyi koruyacak İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, "Devletimizin aldığı bu karar ile Uzak Doğu'dan ülkemize gelme eğiliminde olan çok düşük fiyatlı sezonu geçmiş ürünlerin ülkemize gönderilmesine engel olunarak yerli üretici korunmuş oldu." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, uygulanacak olan tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde sıfır ile 50 arasındaki oranlarda ilave gümrük vergileri yerli üreticiyi koruyacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararların yerli üreticiler için önemine dikkat çeken İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Pandemiden dolayı dünya ticaretinde ciddi bir duraksama söz konusu. Her ülkenin elinde stok mallar kalmış durumda. Bu kararı sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Maliyetinin altında sezonu geçen çok düşük fiyatlı ürünlerin ülkemize getirilmesinin önüne geçilmiş oldu. Devletimizin aldığı bu karar ile Uzak Doğu'dan ülkemize gelme eğiliminde olan çok düşük fiyatlı sezonu geçmiş ürünlerin ülkemize gönderilmesine engel olunmuş oldu." dedi.

"Önce kendi stoklarımızı tüketelim"

Türkiye'nin böylesine kritik bir dönemde aldığı kararların çok önemli olduğuna vurgu yapan Mustafa Şenocak, şöyle devam etti: "Öncelikle içeride biriken üreticilerimizin ihracata gönderemediği stoklar var. Bunların tüketilmesi lazım. Karar ile aynı zamanda diğer ülkelerin stoklarına pazar olmamızın önüne geçilmiş oldu. Bahse konu I·GV oranları, aramızda anlas¸ma bulunmayan u¨lkelerin tamamına uygulanacak. U¨lkemiz ile yapılan anlas¸malar geregˆince; Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, EFTA U¨yesi U¨lkeler (I·zlanda, Lihtens¸tayn, Norvec¸, I·svic¸re) ya da aramızda STA bulunan Gu¨ney Kore, S¸ili gibi u¨lkelerde uygulanmayacaktır."

Ayakkabı ithalatına dikkat

İlave gümrük vergilerinde uygulanan oranın yüzde 50'yi geçememesinden dolayı bazı ayakkabıların ithalatında değişiklik olmadığına vurgu yapan Şenocak, şunları söyledi: "Bununla birlikte, belirlenecek olan I·GV oranı yüzde 50'yi as¸amayacagˆından, halihazırda bazı ayakkabı u¨ru¨nlerinde uygulanan yüzde 50'lik oranda degˆis¸iklik olmamıs¸tır. Diğer ayakkabılarda uygulanan yüzde 25'lik ve 30'luk vergiler ise ek ilave gümrük vergisi ise yüzde 5 oranında artmıştır. Uygulanan ek ilave gümrük vergilerine rağmen ayakkabı ithalatımız ilk iki ayda hem miktar hem degˆer olarak artmış durumda. C¸in'den yüzde 41'lik artışla 51 milyon dolarlık, Vietnam'dan yüzde 25'lik artışla 36 milyon dolarlık, İtalya'dan yüzde 21'lik artışla 18 milyon dolarlık bir ayakkabı ithalatı gerçekleştirilmiş."

Kaynak: Bültenler