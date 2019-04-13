Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç'un görevden alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç'un görevden alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Karakoç, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.
Kaynak: AA