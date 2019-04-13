Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç'un görevden alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç'un görevden alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Karakoç, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.

Kaynak: AA
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