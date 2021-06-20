Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.

Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Turizm sezonunun açılması, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak olması gibi konuların da gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, turizme yönelik Kovid-19 tedbirlerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunum yapması beklenen toplantıda, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

Salgın sonrasında çalışanlara ve iş yerlerine verilen desteklerin toplantı gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Toplantıda, güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Diplomatik gelişmelerin de ele alınması beklenen toplantıda, NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ile Antalya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımalarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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