Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı
27.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:04

Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda korona virüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

Kaynak: İHA

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