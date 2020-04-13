Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kabine, Politika

Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

13.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:30
Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Ana gündem maddesinin korona virüsle ilgili çalışmaların olacağı bakanlar kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birer sunum gerçekleştirecekleri kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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