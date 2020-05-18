Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi
18.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:14

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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