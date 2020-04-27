Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
27.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3,5 saat sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Eşini ve baldızını bıçaklayan koca: Beni aldatıyordu, şimdi çocuklarıma ne olacak?
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fettah Can Deniz Seki Hande Yener
Spor Ali Koç Podolski Arda Turan Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 18:59:06. #1.15#
title