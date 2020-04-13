Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi.
13.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:22
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Kaynak: AA