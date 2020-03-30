Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı (2) Toplantının yapıldığı salon Toplantı öncesinde yapılan hazırlıklar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın toplantı için beklemeleri Toplantıya katılacak bakanların ekrana yansıtılan görüntüleri ANKARA...

Toplantının yapıldığı salon Toplantı öncesinde yapılan hazırlıklar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın toplantı için beklemeleri Toplantıya katılacak bakanların ekrana yansıtılan görüntüleri ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (2) Kaynak: AA