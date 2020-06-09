Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kabine toplantısına üyeler maske ile katıldı. Pandemi döneminde video konferans sistemi ile yapılan Kabine toplantısı, uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA