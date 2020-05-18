Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak olan yeni tedbirler masaya yatırılacak. 23-24-25-26 Mayıs'ta olan Ramazan Bayramı'nda ise sokağa çıkma yasağının gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı. Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında Ramazan Bayramı'nda uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Sızdırılan kulis bilgisine göre arife günü de dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 4 GÜNLÜK YASAĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.Buna göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor. Kaynak: AA