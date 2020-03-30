Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
30.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:14
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.54'te başladı.
Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası "Millete Sesleniş" konuşması yapacak.
Kaynak: AA