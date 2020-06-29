Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplandı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında neler konuşulacak?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplandı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplandı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında neler konuşulacak? İşte, detaylar!

29.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:52

Normalleşme sürecinin ele alınacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında neler konuşulacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı mı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ NE ZAMAN TOPLANDI?

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.15'te başlayan toplantıda salgının tüm boyutları masaya yatırılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Erdoğan'ın gerek duyması halinde Temmuz ayına ilişkin önemli kararlar alabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplandı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında neler konuşulacak?

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