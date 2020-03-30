CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kabine, Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

30.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:46
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını da video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplantısı ilk kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Haber
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki Haber
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Haber
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Engin Özkoç Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Akgül Seda Sayan Demet Akalın
Spor Arda Turan Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 19:08:23. #1.15#
title