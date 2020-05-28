Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9'uncu kez video konferansla toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9'uncu kez video konferansla toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9'uncu kez video konferansla toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı.

28.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:20

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9'uncu kez video konferansla toplandı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda Haziran ayında atılacak normalleşme adımlarının ele alınacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Video konferans ile 9'uncu kez gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda Haziran ayı itibarıyla hangi normalleşme adımlarının atılacağı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası giriş çıkış yasağı ile 65 yaş ile 20 yaş altına uygulanan kısıtlama kararları gibi birçok konunun değerlendirileceği öğrenildi.

(YM-ZA-CC-Y)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9'uncu kez video konferansla toplandı

Kaynak: İHA

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