Başkan Erdoğan, eski TBMM Binası'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Yaşadığımız her hadise, bu ülkede hayatımızı sürdürebilmemizin bir bedeli olduğunu gösteriyor. Bu bedel kimi zaman Çanakkale'deki gibi ölümün üzerine yürümektir. Bu bedel kimi zaman İstiklal Harbinde olduğu gibi küllerinden yeniden doğmak mecburiyetinde kalmaktır. Bu bedel, kimi zaman darbelere, vesayete, her türlü tuzağa ve oyuna karşı dimdik ayakta durabilmektir. Madem bedel ödüyoruz öyleyse ülke ve millet olarak her alanda hakkımız olanı da alabilelim istiyoruz."

Başkan Erdoğan, 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini, bu dönemde ise iki kat daha büyüterek devleti payidar kılmak, milletin refahını ve mutluluğunu artırmak konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"Bizim öfkemiz, milletimizin öfkesidir"

"Kendi siyasi ve ekonomik hırslarını toplumun çıkarlarının önüne koyan küçük bir güruhu saymazsanız, milletimizin istediği de işte budur" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var, karşımızda terör örgütleri, onları destekleyen güçler var. Karşımızda ülkemizin büyümesinden, gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar var. Karşımızda yaptığımız yatırımları hazmedemeyen, bunun için her birine bir kulp takmaya çalışan sinsi rakiplerimiz var. İçeride ve dışarıda, karşımızda maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimizin özgüveninin artmasından çılgına dönenler var. Karşımızda kendi halklarına sağlayamadıkları demokratik ve imkanların ülkemizde yaşanmasını geleceklerine tehdit olarak görenler var. Bugüne kadar hep dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize milletimiz yeter."

Allah'ın yardımı ve milletin desteği yanlarında olduğu müddetçe üzerinden gelemeyecekleri tehdit ve kazanamayacakları mücadele olmadığını vurgulayan Erdoğan, bunun için her fırsatta "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyerek Rabia'yı haykırmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni bir yolun başlangıcında da mamur kılanacak şehirler, işlenecek bereketli topraklar olduğunu ifade eden Erdoğan, yapılacak yeni yollar, açılacak yeni hastaneler, kurulacak yeni fabrikalar ve daha güçlü hale getirilecek eğitim öğretim kurumları olduğunu söyledi.

"Kadınlarımıza verilecek desteklerimiz var"

Erdoğan, kol kanat gerilecek mazlum vatandaşların da olduğunu dile getirerek, "Tarlasında hasadını kaldırıp bereketini görmek için gün sayan çiftçilerimize verilecek daha çok müjdelerimiz var. Ayrımcılıkla mücadele ederek bugünlere gelen kadınlarımıza hayatın her alanında verecek yeni desteklerimiz var. Biz sözlerimizin, vaatlerimizin hep arkasında durduk, bundan sonra da duracağız." dedi.

Eşit bireyler olarak toplumdaki yerlerini alan engellilere sağlanacak yeni imkanlar da olduğunu anlatan Erdoğan, sanayicilere, girişimcilere, iş dünyasına ve ihracatlara verecek daha çok katkılarının olduğunu bildirdi.

Erdoğan, günün ilk ışıklarıyla evinden çıkarak alın teriyle rızkını kazanan işçilerin de hayatını kolaylaştırmak için de atılacak daha çok adımlarının olduğunu ifade ederek, "Geleceğe umutla bakan gençlerimizle, büyük Türkiye'yi birlikte inşa etmek için yapacak daha çok işimiz var. Herkesle birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan bir ve beraber olarak kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var. Bu geleceğimizi ihya ve inşa edeceğimiz özellikle okul öncesi eğitim öğretimden başlayıp üniversite dahil devam eden bu süreci hiçbir dönemde olmadığı kadar çok daha başarılı bir şekilde hem inşa hem de ihya edeceğiz. Bu dönemin sorumluluğu, çok önemli. Sahip olduğumuz hazinenin anlamını merhum Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle değil, yüreğiyle yazdığı İstiklal Marşı'mız anlatıyor." dedi.

Konuşmasına İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak devam eden Erdoğan, 15 Temmuz gecesi milletin gövdesini siper ettiğini, alçakları yurda uğratmamak için kendilerini tankların altına attığını, F-16 üzerinden geçerken de şehadete yürüdüklerini söyledi.

Helikopterler bomba yağdırırken sokağa çıkanların şehadete yürüdüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar bir şeye inanmışlardı. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' demişler, böyle yürümüşler.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdan sonra hep birlikte elimizi açıp tıpkı Akif gibi Rabb'imizden bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını dilemiştik. İnşallah, bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız. İnşallah, bundan sonra çocuklarımıza sadece başarılarımızın hikayelerini anlatacağız. İnşallah, bundan sonra geleceğimize hep güvenle, sevgiyle, umutla bakacağız."

Notlar

Erdoğan ve yeni sistemin ilk kabine üyeleri, Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazını kılmalarının ardından Ulus'taki tarihi eski TBMM Binası'na geldi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'nde hitap eden Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Erdoğan, program sonrasında Cumhuriyet Caddesi üzerinde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Tören öncesi eski TBMM Binası önündeki göndere Cumhurbaşkanlığı Forsu çekildi.

Bazı milletvekilleri eski Meclis önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

2. Meclis, 1924-1960 yıllarında Atatürk ilke ve inkılaplarının gerçekleştirildiği, Cumhuriyetin gelişmesi için önemli kararların alındığı, çağdaş yasaların çıkarıldığı, uluslar arası alanda Türkiye'nin etkinliğini ve saygınlığını artıran antlaşmaların yapıldığı, çok partili sisteme geçişin sağlandığı yapı olarak biliniyor.

