Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ne kararlar alındı? Koronavirüs önlemleri arttı mı? Düğünlere yasak getirildi mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ne kararlar alındı? Koronavirüs önlemleri arttı mı? Düğünlere yasak getirildi mi?

Cumhurbaşkanlığı önderliğinde 24 Ağustos günü 15.00'de kabine toplandı. Peki, yeni koronavirüs önlemleri var mı? Okullar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı var mı? Son dönemde koronavirüs vakalarındaki artış sonrası durumu değerlendirecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ne gibi önlemler alacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ne kararlar alındı? Koronavirüs önlemleri arttı mı? Düğünlere yasak getirildi mi?
24.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:04

Toplanan Kabine'nin ana maddelerinden biri de Giresun'daki sel felakati olacak. Koronavirüs tablosundaki artış ile birlikte denetimlerin sıkılaştırılacağı biliniyor. Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Eğitim de ana gündem maddelerinden biri olarak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısındas değerlendirilecek. Peki, ne gibi önlemler alınacak? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISINDA NE KARARLAR ALINDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine toplantısı henüz tamamlanmadı. Toplantının ardından açıklanan tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

DÜĞÜNLERE YASAK GETİRİLDİ Mİ?

Kabine toplantısında görüşülen konular arasında düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinlikler de yenden ele alınacak. Söz konusu alanlarda maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri de ele alınacak.

GİRESUN'DAKİ AFET GÖRÜŞÜLECEK

Giresun'da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.

İlgili Haberler

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? Özel okullar ne zaman açılıyor?
Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? Özel okullar ne zaman açılıyor?
Babil dizisi yeni bölümü ne zaman başlayacak? Babil dizisi yeni sezonunda Ozan Güven yer alacak mı? Babil dizisi çekimleri başladı mı?
Babil dizisi yeni bölümü ne zaman başlayacak? Babil dizisi yeni sezonunda Ozan Güven yer alacak mı? Babil dizisi çekimleri başladı mı?
Gelinim Mutfakta yeni sezonda ekranda olacak mı? Gelinim Mutfakta yayından kaldırıldı mı? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?
Gelinim Mutfakta yeni sezonda ekranda olacak mı? Gelinim Mutfakta yayından kaldırıldı mı? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

Manşet

Haberler

48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Ekonomi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı 3. Sayfa
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı
Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı
İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
'Laf attın' kavgası bir genci hayattan kopardı
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Amber Heard Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Eddie Newton Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ne kararlar alındı? Koronavirüs önlemleri arttı mı? Düğünlere yasak getirildi mi? - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 19:04:35. #1.14#
title