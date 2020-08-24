Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ne kararlar alındı? Koronavirüs önlemleri arttı mı? Düğünlere yasak getirildi mi? Cumhurbaşkanlığı önderliğinde 24 Ağustos günü 15.00'de kabine toplandı. Peki, yeni koronavirüs önlemleri var mı? Okullar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı var mı? Son dönemde koronavirüs vakalarındaki artış sonrası durumu değerlendirecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ne gibi önlemler alacak?

Toplanan Kabine'nin ana maddelerinden biri de Giresun'daki sel felakati olacak. Koronavirüs tablosundaki artış ile birlikte denetimlerin sıkılaştırılacağı biliniyor. Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Eğitim de ana gündem maddelerinden biri olarak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısındas değerlendirilecek. Peki, ne gibi önlemler alınacak? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISINDA NE KARARLAR ALINDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Kabine toplantısı henüz tamamlanmadı. Toplantının ardından açıklanan tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

DÜĞÜNLERE YASAK GETİRİLDİ Mİ?

Kabine toplantısında görüşülen konular arasında düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinlikler de yenden ele alınacak. Söz konusu alanlarda maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri de ele alınacak.

GİRESUN'DAKİ AFET GÖRÜŞÜLECEK

Giresun'da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.