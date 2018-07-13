Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası Sözcü Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci) Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyorlar. Bu konuyu hep dile getirdik. Bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğimizi söylemem. Daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz"

"Biz ucu açık süreçten yana değiliz. Aylar yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, somut sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz"

"MİT'in son derece başarılı bir operasyonuyla Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki tane üst düzey FETÖ imamı ülkemize getirildi. Daha önce Kosova'da benzer bir operasyonla 6 FETö mensubu getirilmişti. Bunların arkası da gelecek"

"NATO'nun genel manada gündemini oluşturan konularda, cumhurbaşkanımız 4 oturumda sunumlar yaptılar, ikili görüşme yaptılar. NATO sonuç bildirgesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin,"Biz ucu açık süreçten yana değiliz. Aylar yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, somut sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, basın toplantısı düzenledi.

Kalın, "Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi. Cumhurbaşkanımız bakanlarımıza gerekli talimatlarını ilettiler. Şu anda bakanlarımız kendi bakanlıklarında birifinglerini alıyorlar. Herhangi bir inkıtaya uğramaması için çalışmaların bu çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlıyorlar. Önümüzdeki günlerde de yapılan çalışmalar çerçevesinde bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız isim çalışmalarını yapıp cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Ardından da buradalardaki üst düzey atamalar gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"Orta vadeli program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde 9 tane politika kurulu, 4 tane ofisimiz oluşturulduğunu, ilave olarak da iki tane başkanlığın kurulduğunu bildiren Kalın, "Buralara da atamalar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Yeni kabinenin toplantısıyla ilgili önemli konu başlıklarından bir tanesi ekonomiydi. Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konuların tespit edilmesi toplantının önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Cumhurbaşkanlığı kabinemiz tarafından ortaya konulan hedefler için tüm bakanlıklar ve ekonomideki ilgili birimler arasında tam bir eş güdümün koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bundan sonra bu koordinasyon Cumhurbaşkanlığımız Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz tarafından sağlanacak. Bu çerçevede özellikle bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlarda tespit edilmiş durumda. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında bir takım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek olan orta vadeli program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomideki canlılığın devamı açısından önem arz eden bir orta vadeli program olacaktır . Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımları da bundan sonra tüm ilgili kurum ve kurumlarımızın eş güdümüyle devam edecektir" şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de ekonomik krizlerin olacağına dair tahminlerde bulunulduğunu hatırlatan İbrahim Kalın, "Hamdolsun bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Böyle bir darbe girişimi başka bir ülkede olsaydı o ülkede devlet kurumları çöker, ekonomi dağılır, toplumsal kaos ortaya çıkardı. Ama bunların hiçbiri olmadı. 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay sonra üçüncü köprü açılışını yaptık. Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdik. o günden bugüne de iç, dış politikada güvenlik alanında devletimiz ilgili kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalıştı. Geçtiğimiz yıl 7,4 büyüme oranı gibi dünyada dikkatle izlenen büyüme oranını yakalama imkanımız oldu. 2018 ilk çeyreğinde de bu rakamlarda bir büyümenin gerçekleşmiş olması son derece memnuniyet verici" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı

15 Temmuz'un yıl dönümünün yaklaştığını söyleyen Kalın, şunları kaydetti:

"Pazar günü tüm ülke çapında anma programları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın programını paylaşmak isterim. Pazar günü sabahleyin, bir şehit kabrini ziyaretiyle başlayacak Cumhurbaşkanımızın program. Ardından Millet Camiinde öğle namazında bir hatmi şerif merasimi gerçekleştirilecek. Hemen ardından bizim yeni kongre merkezimizde cumhurbaşkanımızın katılımıyla şehit yakınları ve gazi yakınlarıyla öğle yemeği yenilecek. Ardından İstanbul'a geçilecek orada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehitler makamı ziyaret edilecek. Akşam saatlerinde cumhurbaşkanımızın bir hitabı bulunacak. Tekrar 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını yitiren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi şükranla minnetle yad ediyorum."

"Bunların arkası da gelecek"

"15 Temmuz hain darbe girişiminden önce başlayan ve darbe girişiminden sonra hız kazanan FETÖ ile mücadele hiçbir kesintiye uğramadan bundan sonra da devam edecek" diyen Kalın,"Yurt içinde OHAL'in önemli hedeflerinden bir tanesi de bu darbe girişimini yapanların adalet önüne çıkartılmasıydı. Benzer yapıların, PKK gibi, DHKP-C gibi diğer terör örgütlerinin de tehditlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir OHAL uygulaması vardı. Bu bağlamda terör örgütleriyle mücadelemiz de kararlı şekilde devam edecek. Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ terör örgütünün mensupları eninde sonunda adaletin önüne çıkacaklardır. MİT'in son derece başarılı bir operasyonuyla Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki tane üst düzey FETÖ imamı ülkemize getirildi. Daha önce Kosova'da benzer bir operasyonla 6 FETö mensubu getirilmişti. Bunların arkası da gelecek arkadaşlar. Ülkemize bu ihaneti yapan 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"NATO sonuç bildirgesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de yapılan NATO Liderler Zirvesine katıldığını hatırlatan Kalın, "NATO'nun genel manada gündemini oluşturan konularda, cumhurbaşkanımız 4 oturumda sunumlar yaptılar, ikili görüşme yaptılar. NATO sonuç bildirgesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Özellikle Türkiye'nin güvenlik kaygılarının dile getirilmesi ve Türkiye'ye terörle mücadelede daha fazla destek verileceğinin ifade edilmesi bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur. Bunun dışında sayın cumhurbaşkanımızın ABD, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeleri oldu. Hem ikili ilişkilerimiz ve hem bölgesel konular etraflı şekilde ele alındı. Önümüzdeki günlerde de gerek terörle mücadele, gerek seçim sonrası kabinenin atacağı adımlar konusunda çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecek. 24 Haziran seçimlerinde yapılan vaatlerin de hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırılacak"açıklamasında bulundu.

"Takvimi belli, somut sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kalın, Ankara'da ABD'den bir heyetin olduğu hatırlatılarak, "Gerek FETÖ ile mücadele konusunda Gülen'in iadesi gerekse terörle mücadele konusunda işbirliği söz konusu.Son durum nedir" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi ABD ile geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma çerçevesinde üç tane ortak çalışma komisyonu kuruldu. Bir tanesi terörle mücadele ortak komisyonu, PKK ve diğer terör örgütleri, bir tanesi Suriye bağlamında Münbiç anlaşması da bu çerçevede sağlandı. Üçüncüsü de FETÖ ile mücadele bağlamında. Bu terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyorlar. Bu konuyu hep dile getirdik. Bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğimizi söylemem. Daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili yeteri kadar karinenin bulunduğu açık. Konuyla ilgili 15 Temmuz iddianamelerinin bütün belgelerini, bilgilerini, mahkemelerde alınan kararları verilen hükümleri Amerikalı mevkidaşlarımızla paylaştık. Burada birkaç konu var, terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi ve Türkiye'de yargılanması. Bunu Amerikan sisteminin kendi bağlamı içerisinde değerlendirmekle beraber, bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu dile getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız da ABD'li mevkidaşıyla yaptığı gerek telefon görüşmelerinde gerekse Brüksel'deki NATO Zirvesi marjında bu konuyu da dile getirdi. Bugün yapılan toplantı da bu açıdan önem arz ediyor. Biz gerekli belgeleri sunduk, şimdi ABD'li yetkililerin bunları alıp kendi sistemleri içerisinde nasıl adım atacaklarını göreceğiz. Biz ucu açık süreçten yana değiliz. Aylar yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, somut sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz. İlgili arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını devam ettirecekler."