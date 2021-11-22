Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.
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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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