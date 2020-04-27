Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi
27.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:46

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda korona virüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi

Kaynak: İHA

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