Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bitti mi? Hangi kararlar alındı?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bitti mi? Hangi kararlar alındı? Detaylarda!

Normalleşme takviminin gündeme geleceği Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları, aşı çalışmaları, okulların durumu ve gıda fiyatlarında artış ve iç ve dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bitti mi? Hangi kararlar alındı?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün 1 Şubat Pazartesi günüitibariyle yapıldı. Normalleşme takviminin gündeme geleceği Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları, aşı çalışmaları, okulların durumu ve gıda fiyatlarında artış ve iç ve dış gelişmeler de ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı kararları ise toplantının ardından açıklandı.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

1 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısının ardından yeni karar kamuyla paylaşıldı.

HANGİ KARARLAR ALINDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde halka yaptıkları desteklerin tümünü açıklamasında özetledi. Sağlık sektörüne destekleri, emekli maaşları, 80 yaş üstü vatandaşların takip edilmesi, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı canlandırmak üzerine yaptıkları çalışmalar listeleyen Erdoğan, vatandaşların aç ve açıkta bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.