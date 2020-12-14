Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 14 Aralık Kabine toplantısı ne zaman başladı?
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 14 Aralık Kabine toplantısı ne zaman başladı?

14.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:37
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 14 Aralık Kabine toplantısı ne zaman başladı?

Kabine toplantısı en son 30 Kasım tarihinde düzenlenmişti ve sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması hakkında detaylara yer verildi. 14 Aralık Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı ne zaman başladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı 15:00'dan sonra başladı. Toplantının ana gündemini kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma paketi oluşturacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

14 ARALIK CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

15:00 itibariyle başlayan Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Toplantının 17:00 sularında bitmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağı" yönündeki açıklaması sonrası, sahadaki veriler masaya yatırılacak. Bu kapsamda bazı yasakların esnetilmesi ve yeni tedbir kararları gündem maddesi arasında yer alacak.

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