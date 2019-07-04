Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, 5 saat 10 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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