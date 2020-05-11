CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI-1
11.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:02
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: DHA