04.11.2019 21:08

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapması öngörülen ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde ilk ortak devriyenin sonuçları ve ikinci ortak devriyenin ne zaman yapılacağının sorulması üzerine Kalın, Rusya ile ilk ortak devriyenin, 22 Ekim tarihli Soçi Anlaşması çerçevesinde Telebyad'ın doğusunda Şenyurt Derbesiye bölgesinde 1 Kasım'da gerçekleştiğini kaydetti.

Kalın, "Uzunluk olarak 87,5 kilometre, derinlik olarak 9-9,5 kilometre, genişlik olarak da 32,5 kilometrelik bir alanda 4 kirpi, 26 personel ile ilk ortak devriye gerçekleşti. Bu süreç içinde herhangi bir PYD/YPG paçavrasına rastlanmadı. Onların mevcudiyetine dair olumsuz bir tespit yapılmadı. 3 noktada tünel çalışması yapıldığı tespit edildi. Diğer teknik yönleriyle de bu ortak devriyenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade edebilirim." diye konuştu.

İkinci devriyenin yarın yapılmasını planlandığını ve askeri makamların Rus mevkidaşlarıyla yakın temas içinde olduklarını belirten Kalın, "Diğer devriyelerin de aynı şekilde sahada bu terör örgütü unsurlarının tamamen çekildiğinin teyit edilmesini sağlayacak sonuçlarla tamamlanmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalın, bir gazetecinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediğini söylediği ve ziyaretin geri çevrilip çevrilmeyeceği" konusundaki sorusu üzerine, ziyaretin Trump'ın daveti üzerine planlandığını, bugüne kadar da bununla ilgili değişen bir şey olmadığını vurguladı.

Sözcü Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Trump bu daveti yaklaşık 3 hafta kadar önce kendisi bizzat yaptı bir telefon görüşmesinde... Daha sonra biz mevkidaşlarımızla görüşerek daveti belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz şu anda devam ediyor. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir. Savunma sanayisinden terörle mücadeleye, Suriye'deki gelişmelerden ikili ticaret hacimin artırılmasına kadar Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğümüz pek çok konu var. Bunlarla ilgili somut adımların atılması, neticelerin elde edilmesi bizim birinci önceliğimizdir. Ziyaretin sebebi de amacı da budur. Eğer bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz izale olmazsa, bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Ama bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini halen yapıyorlar. Nihai olarak kararını yakın birkaç gün içinde belki vereceklerdir. Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmamıştır. Sayın Trump'ın daveti üzerine planlanmış bir ziyarettir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz de şu aşamada devam etmektedir."

Yargı Reformu Paketinde "Af konusunun bugün gündemde yer alıp almadığı ve emeklilikte yaşa takılanların durumunun ne olacağı"na ilişkin soru üzerine Kalın, "Af konusunun bugün gündeme gelmediğini" söyledi.

Kalın, bugün daha ziyade hukuk davalarının hızlandırılması ve vatandaşın bu süreçte daha etkin, daha kısa süre sonuç almasını sağlayacak düzenlemelerin gündemde olduğunu, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin de gündemde yer almadığını ama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3600 ek gösterge ile bir çalışması olduğunu, onun da bugünkü toplantıda gündeme gelmediğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA