04.11.2019 20:18

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 17'ncisinde Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığını bildiren Kalın, "Cumhurbaşkanımız, özellikle hem sahada hem masada yürütülen başarılı diplomasi sayesinde elde edilen neticelerin, Türkiye'nin güvenliği ve bölgenin istikrarı açısından büyük önem arz ettiğini kendileri özellikle altını çizdiler. Bundan sonra da önümüzdeki süreçte büyük zorluklarla beraber önemli fırsatları da içermektedir." ifadesini kullandı.

Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın sağladığı fırsatlar çerçevesinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini, Suriye dosyasının karmaşık, büyük bir dosya olduğunu, şu ana kadar teröristlerden temizlenen bölgenin genişliği düşünüldüğünde hem Türkiye'nin sınır güvenliği hem de Suriye'de yaşayanların istikrarı açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Gerek siyasi sürecin ilerletilmesi, gerek anayasa Komisyonunun çalışmalarını devam ettirmesi ve gerekse Suriye'de meşru, demokratik ve kuşatıcı bir yönetimin iş başına gelmesi için seçimlerin yapılması noktasında yapılacak çok şeyin olduğun söyleyen Kalın, şöyle devam etti:

"Ayrıca terörle mücadelenin sadece noktasal bir süreç olmadığını, devam edegelen bir süreç olduğunun altını çizmek isteriz. Barış Pınarı Harekatı özellikle kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de, sınırımızın hemen güneyinde bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok büyük bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Zira teröristlerin niyetlerinden, eylemlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceklerini biliyoruz."

"Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz"

Suriye üzerinde oynanan oyunların da devam etiğinin farkında olduklarını vurgulayan Kalın, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bu noktalara da dikkat çekmek suretiyle bundan sonraki askeri, istihbari ve diplomatik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi ifade etmiştir." dedi.

Çeşitli bakanlıkların sunumları olduğunu belirten Kalın, özellikle Adalet Bakanlığının hukuk davalarının hızlandırılması ve yargıya güvenin artırılması konusunda yaptığı reform çalışmasının Kabine ile paylaşıldığını belirtti.

Adalet Bakanlığının konuyla ilgili çalışmasının devam edeceğini ifade eden Kalın, daha önce Yargı Reformu olarak ortaya konan belgenin Türkiye'de hukuk sisteminin daha etkin işlemesi yönünde önemli reformları içerdiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, vatandaşın yargıya güveninin artırılması noktasında hazırlanan taslağı Kabine'de paylaştığını bildiren Kalın, "Güvenlik" başlığı altında Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının sunumları olduğunu söyledi.

Bu sunumlarda özellikle Suriye merkezli olmak üzere ama Irak ve diğer bölgelerdeki terörle mücadele konularına yoğunlaşıldığını belirten Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaptığını ve diplomatik süreçlerle ilgili kabineyi bilgilendirdiği ifade etti.

"Barış Pınarı Harekatı, önemini hala koruyor"

Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlarının da sunum yaptığını belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı, sadece bizi değil dünya siyasetini de doğrudan ilgilendiren bir konu olması hasebiyle önemini hala koruyor. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bu harekatın amacını iki başlıkta özetlemişti. Birincisi, sınırlarımızı terör unsurlarından tamamen temizlemek ikicisi de mültecilerin evlerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerini sağlayacak şartları oluşturmak. Bunun ilk aşaması büyük oranda gerçekleşmiş durumda Tel Abyad ve Resulayn arasında yaklaşık 154 kilometrelik alan, 30 kilometre derinliğine terör örgütleri unsurlarından temizlenmiş bulunuyor. Tabi sınırda YPG terör örgütünün çıkmayı reddettiği yerlerde zaman zaman bir takım hadiselerin yaşandığını, saldırıların olduğunu biliyoruz."

"Terör örgütü gerçek yüzünü ortaya çıkarttı"

Barış Pınarı harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğunu anımsatan Kalın, "El yapımı bir patlayıcının patlatılması sonucunda bir uzman çavuşumuz şehit oldu, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu tür provakasyonlar ve tuzaklara karşı da teyakkuz halinde olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu bölgelerde sivillerin zarar görmemesi, herhangi bir insani krizin yaşanmaması ve saldırıların önlenmesi için de gece gündüz mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:

"Bu terör unsurlarının kalleş yüzü her seferinde tekrar tekrar ortaya çıkmakta. Nitekim evvelsi gün hem Tel Abyad'ta pazar yerinde YPG'nin yaptığı saldırı da bu terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkartmış bulunmaktadır. Buna rağmen terör örgütünün kara propaganda yapmak suretiyle ülkemiz aleyhine bir takım faaliyete devam ettiğini de görüyoruz. Bizim için hayretamiz olan Batılı ülkelerin, terör örgütünün propagandasına bu kadar kulak vermeleri. Belki cümleyi tersinden kurmak lazım. Belki de hayret etmemek lazım. Kendi besledikleri, destekledikleri terör unsurları mevzide, sahada alan kaybettikçe, darbe yedikçe kendilerinin öfkesinin, paniğinin arttığını da görüyoruz.

Barış Pınarı Harekatı'na verilen tepkilerin dozunun da doğrudan rahatsızlıkla ilgili olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Son 15-20 gün içerisinde yaşanan hadiseler bu gözlemimizi de teyit etmektedir. Örneğin sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, özellikle Hristiyan azınlıkların Türk Silahlı Kuvvetleri ya da onların desteklediği birimler tarafından taciz edildiği, kaçırıldığı yahut öldürüldüğü yönünde propagandanın halen devam ettiğini ve belli çevrelerde de etkili olduğun görmeye devam ediyoruz. Özellikle Tel Tamir kasabasıyla ilgili son günlerde aslı astarı olmayan bir takım haberlerin yapıldığını görüyoruz. Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum; Tel Tamir kasabası bizim harekat alanımızın dışında. Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar. Bu saldırıların amacı bir karşı mukabeleyi harekete geçirmek.

Bu saldırılar neticesinde bizim cevap vermemiz, bunun neticesinde de bütün dünyaya, 'Bakın Türkler ve onların desteklediği Suriye Milli Ordusu, buradaki Hristiyan azınlığı hedef alıyor' diye bir propaganda oyunu oynamaya çalışıyorlar, biz bu oyunu gördüğümüz için gerek Amerikalılara gerek diğer ilgili muhataplara bu konuyu bütün detaylarıyla anlatmış bulunuyoruz. Kiliseleri dahi kullanarak yer yer bu atışların yapıldığını ve bir tahrik unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek istiyorum."

Türkiye'nin hem kendi topraklarında hem de bölgedeki bütün azınlıkların ve diğer etnik grupların can ve mal güvenliği konusunda en büyük hassasiyeti gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirten Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA