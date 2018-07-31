Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını vatandaşlarımızla paylaşacak. Bunlar, hem seçim döneminde vaat edilen projeleri hem de daha önce başlatılmış, devam etmekte olan ya da bitirilecek olan projeleri kapsıyor." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda özellikle yeni sisteme geçiş süreciyle ilgili yürütülen çalışmaların detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü kongre merkezinde açıklayacağı 100 günlük icraat programının detaylarının da görüşüldüğünü belirtti.

Kalın, "Bu cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını vatandaşlarımızla paylaşacak. Bunlar, hem seçim döneminde vaat edilen projeleri hem de daha önce başlatılmış, devam etmekte olan ya da bitirilecek olan projeleri kapsıyor. Yaklaşık olarak söylüyorum; 400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı, diğer detaylarını da Sayın Cumhurbaşkanımız cuma günü kamuoyuyla paylaşacaklar." diye konuştu.

Genel çerçevede bakıldığında, 100 günlük programda öncelikli amacın yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin temel unsurlarının tamamlanması, cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içerisinde oluşturulan yeni birimlerin, ofis, başkanlık ve kurulların teşekküllerinin tamamlanması ve buralara üst düzey atamaların yapılması olduğunu anlatan Kalın, bu çerçevede bazı atamaların yapıldığını anımsattı.

Sürecin hızlı bir şekilde tamamlanacağını vurgulayan Kalın, "Buradaki birinci hedefimiz, tabii ki kamu hizmetlerinin hiçbir şekilde aksamaya uğramaması. Burada üst düzey atamaların yanı sıra, devam eden projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi de önceliklerimiz arasında bulunuyor." dedi.

Kalın, şöyle devam etti:

"Özellikle bu 100 günlük icraat programının açıklanmasından sonra ve buna paralel olarak da 2019-2023 dönemine ait stratejik plan da kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak. Dolayısıyla bu 100 günlük icraat programının yanı sıra 2019-2023 dönemine ait stratejik planlama da bu önümüzdeki günlerde tamamlanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, ardından da kamuoyuyla paylaşılacak.

Burada bizim öncelikli hedefimiz; Türkiye Cumhuriyeti'ni, 2023 hedefleri çerçevesinde, yeni sistemin de sunduğu imkanlarla bütün bakanlıklarımızın, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın tam kapasite çalışarak bu hedeflere ulaşacak şekilde bir performans hayata geçirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptıkları hem takdim konuşmasında hem de devam eden müzakere kısmında özellikle bu hususun altını çizdiler. Yeni sistemle beraber beklentilerimiz, hedeflerimiz elbette tazelenmiş oldu. Bu çerçevede devam eden kamu hizmetlerinin de etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek."

Bakanların da bu konuda hazırlıkları bulunduğunu, bunların da detaylı bir şekilde ele alındığını söyleyen Kalın, sonuçların da toplu olarak Başkan Erdoğan tarafından cuma günü paylaşılacağını ifade etti.

İç ve dış tehditlere yönelik terörle mücadele konusunun önemine işaret eden Kalın, "Milli Güvenlik Kurulu'nda da ele alındığı üzere çevremizde, ülkemizde, bölgesel ve küresel hadiselerden kaynaklanan güvenlik tehditleri ve risklerine karşı da mücadelemiz en yoğun bir şekilde devam edecek. Şunu memnuniyetle ifade edebilirim; güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış olan eş güdüm, sahada da somut neticeler vermeye devam etmektedir." diye konuştu.

İlgili tüm güvenlik birimlerinin, kendi aralarında oluşturdukları eş güdüm sayesinde teröre darbe üzerine darbe vurduklarına işaret eden Kalın, "İç ve dış tehditlere karşı da bu koordinasyon ve etkili mücadele, en üst düzeyde ve kararlı bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüm yoluyla sonuçlandırılmasına ilişkin çalışmalara da değinen Kalın, bununla ilgili bir dizi siyasi girişimin hala devam ettiğini ve bunlardan birinin de Soçi Toplantıları olduğunu anımsattı.

BM Suriye Özel Temsilcisi'nin de katılımıyla Türkiye, İran ve Rusya'nın iştirakiyle muhalefet ve rejim temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, Soçi'de konunun ele alındığını belirten Kalın, "Orada Türkiye de garantör ülkelerden birisi olarak Astana sürecinin hedeflerine ulaşması çerçevesinde gerekli katkıları sağladı. Bu toplantının öncelikli amacı yeni anayasa komisyonunun teşkil edilmesiydi. Bununla ilgili çalışmalar devam edecek. Biz de bu sürece etkin bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede, liderler düzeyinde yapılan toplantıların ikisinin Soçi ve Ankara'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Kalın, üçüncü toplantının da Tahran'da yapılacağını ifade etti. Konuya ilişkin takvimin de netleştikçe paylaşılacağını belirten Kalın, "Özellikle siyasi geçiş süreciyle ilgili olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kalın, "Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı gerek YPG/PYD terör yapılanmasına, gerek DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı bizim etkin mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." dedi.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin de önemli bir konu olduğuna işaret eden Kalın, şunları kaydetti:

"Burada devam eden bir adli süreçle ilgili yer yer Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamalarına şahit oluyoruz. Dün Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de ifade edildiği gibi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısında da ifade ettiği gibi, Türkiye, hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla pirim vermez. Türkiye'ye yönelik tehdit ifadelerinin kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Özellikle NATO müttefiki olduğumuz ve stratejik ortak olarak tanımladığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek ya da bahane ederek Türkiye'ye yönelik tehditkar bir dil kullanması asla ve asla kabul edilemez.

Türkiye bu stratejik ortaklığı kendi ulusal çıkarları çerçevesinde devam ettirmek için üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Buna mukabil Amerikan makamlarının özellikle Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren, PYD ile angajman ve FETÖ terör örgütüne karşı mücadele konularında somut, Türkiye'yi tatmin edici adımlar atmadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin duruşunun ne kadar haklı ve ilkeli olduğu kendiliğinden zaten ortaya çıkacaktır. Biz bundan sonraki süreçte de rasyonel, onurlu, ilkeli duruşumuzu aynen devam ettireceğiz."

Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

(Sürecek)