Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalın, kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesinin hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara devam edilmesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanlara talimat ilettiğini aktardı.

Yeni bakanların, kendi bakanlıklarında brifing aldıklarını kaydeden Kalın, herhangi bir inkıtaya uğramaması için çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Çalışmalar çerçevesinde bakanlıklara üst düzey atama yapılacağını bildiren Kalın, "Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız, isim çalışmaları yapıp, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edecekler. Ardından da buralardaki üst düzey atamalar gerçekleştirilecek." diye konuştu.

"Ekonomi politikalarında yeni dönem için konu tespiti"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde oluşturulan yeni kurullar olduğunu hatırlatan Kalın, bu kurullara da atamaların gelecek günlerde yapılacağı bilgisini verdi.

Yeni kabine toplantısının önemli konu başlıklarından birinin ekonomi olduğunu belirten Kalın, şunları söyledi:

"Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konularının tespit edilmesi toplantının önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Cumhurbaşkanlığı Kabinemiz tarafından ortaya konulan hedefler için tüm bakanlıklar ve ekonomide ilgili tüm kurumlar arasında tam bir eş güdümün, koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da bu koordinasyon, Cumhurbaşkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz tarafından sağlanacak. Bu çerçevede bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor."

"Orta vadeli bir program, Cumhurbaşkanı'mıza arz edilecek"

Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımların da tespit edildiğini, daha detaylı çalışmaların yapıldığını dile getiren Kalın, "Özellikle de ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Bu çerçevede tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek olan orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanı'mıza arz edilecek. Kamuoyuyla paylaşılacak. Özellikle ekonomideki canlılığın devamı açısından önem arz eden bir orta vadeli program olacaktır." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konudaki detaylı açıklamanın bir kısmını paylaştığını hatırlatan Kalın, "Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar da bundan sonra tüm ilgili kurumlarımızın eş güdümüyle devam edecektir." dedi.

"Devletimiz, ilgili kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalıştı"

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de birtakım ekonomik krizler olacağına dair tahminlerde bulunulduğunu anımsatan Kalın, "Hamdolsun bunların hiçbirisi doğru çıkmadı. Türkiye ekonomisinin, siyasetinin, toplumunun, devlet kurumlarının bünyesinin ne kadar sağlam olduğunu göstermesi açısından da o toparlanma sürecinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini hatırlamakta fayda var. Böyle bir darbe girişimi bir başka ülkede olsaydı, o ülkede devlet kurumları çöker, ekonomi dağılır, toplumsal kaos ortaya çıkardı. Ama bunların hiçbirisi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç ay sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışının yapıldığını, Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştirildiği belirten Kalın, "O günden bugüne hiç hız kaybetmeden, iç politikada, dış politikada, güvenlik alanında, ekonomi politikalarında, devletimiz, ilgili kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalıştı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7,4 büyüme oranını yakaladığını belirterek, 2018'in ilk çeyreğinde de bu rakamlarda bir büyümenin gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kalın, 15 Temmuz'un ikinci yılı dolayısıyla hazırlanan anma programlara ilişkin de bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını paylaştı.

Kalın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın programı, pazar günü sabah, bir şehit kabrini ziyaretiyle başlayacak. Ardından Millet Camisi'nde öğle namazında bir hatm-i şerif merasimi gerçekleştirilecek. Burada şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacak. Hemen ardından yeni kongre merkezimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeği yenilecek. Daha sonra İstanbul'a geçilecek ve orada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitler makamı ziyaret edilecek ve halkımızla buluşmak suretiyle de Cumhurbaşkanı'mızın bir hitabı olacak."

"FETÖ ile mücadele devam edecek"

Kalın, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce başlayan, darbe girişiminden sonra da hız kazanan FETÖ ile mücadelenin hiçbir kesintiye uğramadan bugüne kadar devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

Yurt içinde OHAL'in önemli hedeflerinden bir tanesinin de bu darbe girişimini yapanların adalet önüne çıkartılması olduğunu dile getiren Kalın, OHAL uygulamasıyla sadece FETÖ değil, PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi diğer terör örgütlerinin de ülkenin güvenliğine tehditlerinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Kalın, şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, FETÖ mensupları eninde sonunda adaletin önüne çıkacaklardır. Bunun güzel bir örneğini de aslında dün gördük. MİT'in son derece başarılı bir operasyonuyla Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki tane üst düzey FETÖ imamı ülkemize getirildi. Daha önce Kosova'da benzer bir operasyonla 6 FETÖ mensubu getirilmişti. Bunların arkası da gelecek. Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

(Sürecek)