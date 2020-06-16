Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" devam ediyor
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Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" devam ediyor

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri", Bingöl'deki deprem nedeniyle verilen 2 günlük aranın ardından devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı
16.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:30

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri", Bingöl'deki deprem nedeniyle verilen 2 günlük aranın ardından devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerini, normalleşme sürecinde de sürdürüyor.

"7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle 23 Nisan'da başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri"yle devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi eklendi.

9 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı, binlerce müzisyenle sahne alacak.

Her gün saat 21.00'de Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserler, ayrıca televizyon kanallarında da müzikseverlerle buluşuyor.

Konser programı

İstanbul Boğazı'nın yanı başında Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin daha önce ilk 10 günlük bölümü açıklanmıştı.

9 Haziran'da Ajda Pekkan, 10 Haziran'da Sibel Can, 11 Haziran'da Demet Akalın ve Alişan, 12 Haziran'da Funda Arar ve Hakan Peker, 13 Haziran'da Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam konserlerinin ardından, 14 Haziran'da Bingöl'de yaşanan deprem nedeniyle programa 2 gün ara verilmişti.

Bugün itibarıyla devam edecek konserlerin 3 Temmuz'a kadarki yeni programı da belli oldu. Konserlerin 3 Temmuz'dan sonraki programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde bu akşam ve takip eden günlerde sahne alacak isimler şu şekilde:

16 Haziran

 Işın Karaca

Coşkun Sabah
17 Haziran

 Serdar Ortaç

Sinan Akçıl
18 Haziran

 Muazzez Ersoy

Zekai Tunca
19 Haziran

 Özhan Eren

Orhan Hakalmaz

Ceyhun Çelikten
20 Haziran

 Ebru Yaşar

Bülent Serttaş
21 Haziran

 Nükhet Duru

Selami Şahin
22 Haziran

 Hande Yener

Kutsi
23 Haziran

 Murat Dalkılıç

Gökhan Tepe
24 Haziran

 Yavuz Bingöl

Hilal Özdemir
25 Haziran

 Fatih Kısaparmak

Gülay
26 Haziran

 Zerrin Özer

Ümit Sayın
27 Haziran

 Melihat Gülses

Sami Özer
28 Haziran

 Uğur Işılak

Şükriye Tutkun
29 Haziran

 Mustafa Keser

Burcu Güneş
30 Haziran

 Özdemir Erdoğan

Emre Altuğ
1 Temmuz

 Metin Şentürk

Derya Uluğ
2 Temmuz

 Murat Kekilli

Merve Özbey
3 Temmuz

 Berkay

Bengü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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