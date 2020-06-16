Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" devam ediyor İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri", Bingöl'deki deprem nedeniyle verilen 2 günlük aranın ardından devam ediyor.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri", Bingöl'deki deprem nedeniyle verilen 2 günlük aranın ardından devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerini, normalleşme sürecinde de sürdürüyor.

"7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle 23 Nisan'da başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri"yle devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi eklendi.

9 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı, binlerce müzisyenle sahne alacak.

Her gün saat 21.00'de Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserler, ayrıca televizyon kanallarında da müzikseverlerle buluşuyor.

Konser programı

İstanbul Boğazı'nın yanı başında Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin daha önce ilk 10 günlük bölümü açıklanmıştı.

9 Haziran'da Ajda Pekkan, 10 Haziran'da Sibel Can, 11 Haziran'da Demet Akalın ve Alişan, 12 Haziran'da Funda Arar ve Hakan Peker, 13 Haziran'da Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam konserlerinin ardından, 14 Haziran'da Bingöl'de yaşanan deprem nedeniyle programa 2 gün ara verilmişti.

Bugün itibarıyla devam edecek konserlerin 3 Temmuz'a kadarki yeni programı da belli oldu. Konserlerin 3 Temmuz'dan sonraki programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde bu akşam ve takip eden günlerde sahne alacak isimler şu şekilde:

16 Haziran Işın Karaca Coşkun Sabah 17 Haziran Serdar Ortaç Sinan Akçıl 18 Haziran Muazzez Ersoy Zekai Tunca 19 Haziran Özhan Eren Orhan Hakalmaz Ceyhun Çelikten 20 Haziran Ebru Yaşar Bülent Serttaş 21 Haziran Nükhet Duru Selami Şahin 22 Haziran Hande Yener Kutsi 23 Haziran Murat Dalkılıç Gökhan Tepe 24 Haziran Yavuz Bingöl Hilal Özdemir 25 Haziran Fatih Kısaparmak Gülay 26 Haziran Zerrin Özer Ümit Sayın 27 Haziran Melihat Gülses Sami Özer 28 Haziran Uğur Işılak Şükriye Tutkun 29 Haziran Mustafa Keser Burcu Güneş 30 Haziran Özdemir Erdoğan Emre Altuğ 1 Temmuz Metin Şentürk Derya Uluğ 2 Temmuz Murat Kekilli Merve Özbey 3 Temmuz Berkay Bengü

Kaynak: AA