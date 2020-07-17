Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'dan "Ayasofya" açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'dan "Ayasofya" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Allah nasip ederse önümüzdeki hafta orada cuma namazı kılınarak, artık...

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'dan
17.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:15

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Allah nasip ederse önümüzdeki hafta orada cuma namazı kılınarak, artık resmen ibadete açılmış olacak." dedi.

Eroğlu, bir takım programlar için geldiği Afyonkarahisar'da cuma namazı sonrası Paşa Camisi çıkışında, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u 29 Mayıs 1453'teki fethinde, Ayasofya'nın harabe halinde olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet'in talimatıyla hemen oraya minareler, mihrap ve minber yapıldı. İlk cuma namazını da orada kıldı. Burası aslında Fatih Sultan Mehmet Vakfı adına vakfiye olarak kayıtlıdır. Daha sonraki dönemlerde diğer sultanlar tarafından bir takım ilaveler yapıldı. Ayasofya Külliyesi 1453 yılından 1934 yılına kadar cami olarak kullanıldı. Ancak 1934 yılında her nasılsa burası cami olmaktan çıkarıldı ve bakanlar kurulu kararıyla müze olarak kullanılmaya başlandı. Aradan geçen 86 yıl sonra Ayasofya, Danıştay'ın aldığı bir kararla ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla tekrar müzeden camiye dönüştürüldü. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta orada cuma namazı kılınarak, artık resmen ibadete açılmış olacak."

"Turistler gelip rahatça ziyaret edecek"

Eroğlu, Ayasofya'nın, 86 yıl boyunca Fatih Sultan Mehmet'in senedine aykırı şekilde müze olarak kullanılmasının, milletin üzerinde bir mesuliyet oluşturduğunu aktardı. Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısmet bugüneymiş. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kararını onayladı ve neticede müzeden tekrar aslına döndü. Hayırlı olsun diyoruz. Bununla ilgili bazı itirazlar çıkıyor ama bunların aslı yoktur. Çünkü bildiğiniz üzere bugün 'mavi cami' denilen Sultan Ahmet Cami'sine de turistler geliyor. Gezip, ziyaret edebiliyor. Ayasofya'da da inşallah turistler gelip rahatça ziyaret edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da namaz kılındığı süre dışında yabancıların ziyaret etmesinde bir mahsur olmadığını ifade etti. Dolayısıyla burası aynı zamanda ziyarete açık olacak, tarihi eser olarak, korunacak ve ilelebet Fatih'in vakfiyesi olarak devam edecektir."

Eroğlu, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının bütün İslam aleminde bir heyecan uyandırdığını belirterek, bu özlemi gerçekleştirmek için mücadele eden herkese teşekkür etti.

Programda AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

Manşet

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