Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, Afyonkarahisar'da "Aile Yılı" panelinde konuştu Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, Afyonkarahisar'da "Aile Yılı" panelinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu, Afyonkarahisar'da 'Aile Yılı' panelinde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, son yıllarda Türk aile yapısını bozmak için dışarıdan ve içerden müdahalelerin olduğunu belirterek, bazı televizyon dizilerinin ve programlarının, aile yapısını bozabilecek nitelik taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, son yıllarda Türk aile yapısını bozmak için dışarıdan ve içerden müdahalelerin olduğunu belirterek, bazı televizyon dizilerinin ve programlarının, aile yapısını bozabilecek nitelik taşıdığını söyledi.

Eroğlu, bir termal otelde 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı Projesi kapsamında gerçekleştirilen "Aile Yılı" panelinde yaptığı konuşmada, ailesi sağlam olan milletlerin ayakta kaldığını vurguladı.

Türk milletinin, asırlar boyunca büyük devletler kurduğunu anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda aile yapımızı bozmak için dışarıdan ve içeriden çalışmalar var. Bilhassa bazı televizyon dizileri, programlar, gerçekten aile yapımızı dejenere ediyor. Bazı hiç olmayacak şeyler sanki artık olağan hale geliyor. En kötüsü budur. Batı dünyasının Türkiye üzerinde oynadığı bu oyun bir döneme kadar başarılı oldu. Eskiden Amerika'da boşanmaların yüzde 55-60 olduğunu duyunca biz gülerdik, 'Amerika çökmüş' derdik. Fakat şimdi Türkiye'de bu oran ne biliyor musunuz? Yüzde 33. Afyonkarahisar gibi çok mazbut bir ilde bile yüzde 27. Bir de boşanma davaları devam edenleri dikkate alırsanız, her 3 kişiden biri ayrılıyor. Peki o çocukların durumu ne olacak? Ailenin durumu ne olacak? Toplumdaki bu bozulma nereye gidecek? Dolayısıyla bu aile meselesine bir görev vermemiz lazım. Yani aile meselesi sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vazifesi değil, Türkiye'deki herkesin üzerine düşen bir vazifedir."

Vali Gökmen Çiçek de ailenin, iki cihan saadetinin anahtarı olduğunu dile getirdi.

Ailenin, binlerce yıllık Türk milletinin varlığının yegane sebebi olduğunu belirten Çiçek, "Bir sürü imparatorluk, büyük devletler kurduk, bir sürü mücadelenin içerisinde yer aldık. Herhalde bugün etrafımızda bize karşı bütün şer cephelerin birleşmiş olmasına rağmen hala ayaktaysak, hala Müslüman, Türk olarak varsak bunun yegane sebebi güçlü bir aile yapısına sahip olmamızdır." dedi.

Aile yılının sadece Afyonkarahisar'da değil tüm Türkiye'de uygulanması gerektiğine dikkati çeken Çiçek, projede emeği geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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