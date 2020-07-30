Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, ÜNİ-VERİ sonuçlarını açıkladı
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, ÜNİ-VERİ sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, yüksek öğretim kurumlarının istihdam performansının ortaya konulması ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgiler edinmesini hedefleyen ÜNİ-VERİ Yıllık Raporunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, ÜNİ-VERİ sonuçlarını açıkladı
30.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:36

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, yüksek öğretim kurumlarının istihdam performansının ortaya konulması ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgiler edinmesini hedefleyen ÜNİ-VERİ Yıllık Raporunu açıkladı.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl ikincisi yayımlanan ÜNİ-VERİ'nin, 2014-2019 yıllarındaki YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verilerinin eşleştirilmesi sonucunda yapılan analizlere dayanan ve bölümlere göre "iş bulma süresi", "başlangıç ücreti", "nitelik uyuşmazlığı", "kamuda işe yerleşme oranı", "firma büyüklüğü dağılımı" ve "sektör bazında dağılım" göstergelerini ortaya koyan ulusal bir rapor olduğu belirtildi.

Üniversite tercih dönemindeki adayların bilimsel metotlarla hazırlanmış olan ÜNİ-VERİ'de sunulan bilgiler ışığında, seçmek istedikleri bölümlerin iş gücü piyasalarındaki performansı hakkında bilgi sahibi olabilecekleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta üniversite tercihi yapacak adaylar olmaz üzere, halen üniversite eğitimine devam edenler ve genç mezunlar da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan ÜNİ-VERİ sayfasındaki kullanım talimatlarını izleyerek tercih döneminde kendileri için en uygun bölümlere dair detaylı bilgilere ulaşabilir mesleki gelecekleri konusunda kariyer planlaması yapabilirler. ÜNİ-VERİ, bu özellikleri ile adayların yanı sıra eğitim kurumları, rehber öğretmenler ve ebeveynler için de bölümler hakkında objektif bilgi edinebilecekleri bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Hayatlarının en önemli tercihlerinden birisini yapacak olan adaylarımıza bu süreçte ÜNİ-VERİ çalışması ile destek olmayı umuyor, başarılar diliyoruz."

Açıklamada, ÜNİ-VERİ Yıllık Raporu'nun Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının resmi internet sitesi "www.cbiko.gov.tr" adresinde yayımlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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