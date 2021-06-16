Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde ve ASELSAN iş birliği
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde ve ASELSAN iş birliği

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde ve ASELSAN iş birliği
Bültenler - Haberler | Güncel

ASELSAN, yurt savunmasında görev aldığı gibi ülkemizin doğal kaynaklarının korunmasında da çalışmak üzere harekete geçiyor.

ASELSAN, yurt savunmasında görev aldığı gibi ülkemizin doğal kaynaklarının korunmasında da çalışmak üzere harekete geçiyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) önderliğinde ve ASELSAN iş birliği ile "Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Arttırılır?" konulu proje yarışması başlıyor. Yaşanabilir bir dünya için teknolojinin seferber edilmesi ana fikri ile organize edilen yarışmaya başvurular 14 Haziran 2021 itibarıyla başladı. Başvuruları 13 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı üniversite öğrencileri ve mezunları takımlarını oluşturarak katılabilecek.

Başvurular Yetenek Kapısı'ndan

Yarışmacılar kayıt işlemlerini CBİKO tarafından oluşturulan Yetenek Kapısı (www.yetenekkapisi.org) üzerinden gerçekleştirecek. Öğrencilerin yarışmaya katılabilmesi için gerekli kriterler, Yetenek Kapısı Platformu'nda ilan edilecek.

Öğrencilerin hazırlayacağı projeler; bilimsel yetkinlik, endüstrileşmeye yakınlığı ve etkisi ile proje planının uygunluğu/uygulanabilirliği gibi konular dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulacak. Yarışmada ilk üçe giren ekipler, maddi ödülün yanı sıra çeşitli hediyeler kazanma şansına sahip olacak. Dereceye giren yarışmacılar ayrıca ASELSAN tesislerinde düzenlenecek teknik gezide ağırlanacak.

Yarışma Başlıkları

Yarışmacılar "Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Arttırılır?" konseptine uygun teknoloji tabanlı bir proje çözümü ile katılım sağlayabilecek.

Yarışma katılımcıları kullanıma uygun su miktarının arttırılması için;

·Su şebekelerinin şehir girişlerinde organik/inorganik kirlilik ölçümlerine yönelik elektronik/yazılım tabanlı çözümler

·İHA ve uydu görüntüleri ile kuraklık takibi

·Barajlardaki toplam su miktarının artırılması ve dağıtma esnası kayıpları engelleyecek otonom kontrol sistemleri geliştirilmesi

·Yer altı sularının şehir su şebekelerine karışmasının elektronik yöntemlerle tespiti

·Daha az su ile temizlik yapacak elektronik sistem önerileri

·Kişisel su kullanımının takibine yönelik yazılım uygulamaları

başlıklarında proje sunabilecek.

Kaynak: Bültenler

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