Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri "staj onayı" dolandırıcılığına karşı uyardı
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri "staj onayı" dolandırıcılığına karşı uyardı

22.02.2021 20:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:48
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri, "Staj Seferbirliği" programına "staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı" iddiasıyla dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri, "Staj Seferbirliği" programına "staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı" iddiasıyla dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Staj Seferbirliği"ne ilişkin tüm süreçlerin "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden ücretsiz olarak yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde, öğrencilerimizin telefonla aranarak 'staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı' iddiasıyla kendilerinden ücret talep edilen bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşılmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına staj onayı için para talep eden sahtecilik girişimlerine kesinlikle itimat edilmemelidir. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yürütülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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