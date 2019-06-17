Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "
Kaynak: AA
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20:20 TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir.