Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et