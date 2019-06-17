Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "

Kaynak: AA