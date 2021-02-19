Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Dijital Tır"ı Türkiye'yi dolaşacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Dijital Tır"ı Türkiye'yi dolaşacak

19.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:37
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı "Dijital Tır" projesini hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı "Dijital Tır" projesini hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış "Dijital Tır", 52 ili ziyaret edecek.

İlk durağı olan Edirne'de vatandaşları ağırlamaya başlayan "Dijital Tır", 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

"Dijital Tır" ile ilgili tüm güzergah ve detaylara "www.dijitaltir.org" sitesinden ulaşılabilecek.

Salgın tedbirlerinin uygulanacağı "Dijital Tır"a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapılacak.

Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan "Dijital Tır"da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

"Dijital Tır"ın içinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları bulunuyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şovu gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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